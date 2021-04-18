Врач предупредил о негативных последствиях самолечения

Люди часто допускают ошибки при лечении, в частности некоторые предпочитают "назначать" себе лекарства самостоятельно.

При этом они не обращаются к специалистам, а "гуглят" рецепты в интернете или начинают самолечение по советам знакомых. Однако все это может иметь серьёзные побочные действия, предупреждает врач общей практики Европейского Медицинского Центра Мохамед Али Вуада.

- Чаще всего люди ошибаются в выборе препаратов. В лучшем случае их прием будет просто бессмысленным, в худшем - можно навредить организму, - объяснил врач.

В качестве примера негативных последствий он привел аллергию на некоторые виды лекарств, в том числе несовместимость некоторых из них, а также у человека могут быть заболевания, при которых прием препарата недопустим, пишет "Прайм".