Врач назвал гелевые шарики и магниты наиболее опасными игрушками для детей

Главный внештатный специалист-педиатр, главный врач детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой ДЗМ Исмаил Османов рассказал об опасных детских игрушках.

По его словам, часто в эту категорию относят те игрушки, которые содержат или сделаны из мелких деталей. Однако большую угрозу для малышей представляют гелевые шарики, которые при попадании в организм разбухают и увеличиваются в сотни раз, вызывают непроходимость кишечника.

Также доктор рассказал о магнитных шариках, которые в случае попадания в организм ребенка, могут встретиться в кишечнике и вызвать перфорацию кишечника, с развитием воспаления, перитонитом. Об этом Османов рассказал РИА Новости.