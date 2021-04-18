Эксперт объяснил, какие данные собирает мобильное приложение при слежке за вами

Большая часть всех бесплатных приложений для сотового телефона обрабатывают различную информацию о пользователях. Обычно это необходимо разработчикам мобильных сервисов, для возможности использовать данные для анализа и дальнейшего улучшения своего продукта.

Однако данные, полученные при "слежке", могут быть проданы третьим лицам для показа персонифицированной рекламы.

По словам руководителя группы развития центра продуктов Solar Dozor компании "Ростелеком-Солар" Алексея Кубарева, существует несколько рекомендаций, которые позволят пользователям понять, какие данные обрабатывает о вас мобильное приложение и куда они потом отправляются.

По мнению специалиста, особое внимание нужно уделить тому, какие разрешения запрашивает приложение при установке.

- Например, для функционирования навигатора нужно предоставить программе доступ к геолокации, для обработки фотографий - к медиафайлам. Если приложение запрашивает доступ к чему-то, что не требуется для выполнения его функций, следует насторожиться и отказаться его предоставлять. Например, если программе для чтения книг понадобится доступ к камере, микрофону или вашим контактам, - рассказал Кубарев "Российской газете".