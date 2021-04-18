Последние новости на утро 18 апреля 2021: ФСБ России предотвратила покушение на Лукашенко

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Последние новости на утро 18 апреля 2021 года. ФСБ России предотвратила покушение на президента Беларуси Александра Лукашенко. Сотрудники ведомства уже задержали подозреваемых, которые планировали военный переворот в республике на 9 мая. Видео обсуждения военного переворота в Белоруссии опубликовано в сети. Сам Лукашенко признался, что двоих его сыновей должны были похитить и посадить в погреб. Он также заявил, что любые подобные действия в отношении его семьи будут иметь серьезные последствия.

В 2021 году Роскосмос планирует приступить к изучению вопроса изменения организма человека для более дальних полетов в космосе. Речь идет о возможности применения генной инженерии и клеточных технологий для того, чтобы создать препараты, которые помогут организму справиться с негативными факторами (радиация и прочее).

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник призвал властей Германии как можно скорее и без каких-либо условий добиться вступления его страны в состав НАТО. По его мнению, представители ФРГ должны помочь Украине из-за исторической ответственности, которую Германия несет перед украинцами за нацистские преступления против украинского народа.

Словения планируют закупить вакцину "Спутник V" до одобрения препарата Агентством по лекарствам Евросоюза (ЕМА) и начать ее применение. Рекомендацию о закупке вакцины дала консультативная группа NJIZ, которая призвала "закупить те вакцины против covid-19, которые все еще ожидают одобрения EMA, включая российскую".

В Британии простились с супругом королевы Елизаветы II принцем Филиппом. Во время его отпевания в часовне святого Георгия Виндзорского замка в исполнении небольшого хора прозвучала русская молитва "Со святыми упокой Христе души раб твоих".

Российский сенатор Алексей Пушков назвал три необходимых навыка, чтобы быть генсеком НАТО, поскольку для того, чтобы занимать эту должность "квалификации не надо". Среди "навыков" он выделил необходимость "раз в неделю напоминать о приближении российской угрозы к границам НАТО".

США и Китай приняли совместное заявление по климату. Стороны договорились стараться поддерживать уровень повышения температуры на планете на отметке ниже 2 градусов, а также стремиться снизить этот показатель до значения в 1,5 градуса.