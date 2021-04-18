WSJ: в Пентагоне выступали против вывода войск США из Афганистана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Пентагона Ллойд Остин выступал против вывода американских войск из Афганистана, о планах завершить который к 11 сентября текущего года объявил ранее президент США Джо Байден

Как передает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, министр обороны США докладывал главе Белого дома о том, что несколько американских военачальников выражали беспокойство планами по выводу войск.

По данным газеты, среди тех, кто выступал против были председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Скотт Миллер, глава Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерал Кеннет Фрэнклин Маккензи.

Сам глава Пентагона, как передает издание, предупреждал Байдена о том, что с выводом американских войск из Афганистана фактически прекратится поддержка и без того хрупкой стабильности, установившейся в Афганистане. Однако, американский лидер настоял на том, что такие меры помогут избежать возобновления боевых действий в стране.

Напомним, глава Белого дома объявил, что вывод американских войск из Афганистана начнется 1 мая, а к 11 сентября эту страну покинут все военнослужащие США. Позже в НАТО также заявили о начале вывода своих вооруженных сил с 1 мая.