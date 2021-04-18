Польше предрекли проблемы из-за напряженной ситуации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший министр национальной безопасности Польши Ромуальд Шереметьев заявил о возможных проблемах для страны из-за конфликта на юго-востоке Украины. По его словам, Эскалация напряженности на данной территории негативно отразится на безопасности республики.

Как заявляет Шереметьев, это связано с тем, что официальная Москва шаг за шагом возвращает геополитическое влияние времен Советского Союза и Российской империи. При этом он напомнил, что Польша непосредственно граничит с Калининградской областью России.

«Действия, в особенности в военном плане, которые могут иметь место на Украине, автоматически отразятся на состоянии нашей безопасности», - заявил экс-министр в беседе с Polskie Radio.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал контролируемой ситуацию в Донбассе, однако выразил надежду, что данный вопрос будет возможно обсудить в рамках «Нормандской четверки» на высшем уровне.