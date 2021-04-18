Роскосмос выбрал место посадки космонавтов при возвращении с Луны Фото: Shutterstock

Госкорпорация «Роскосмос» выбрала место посадки российского перспективного пилотируемого корабля «Орёл» после его возвращения с Луны. Об этом говорится в документации, опубликованной на сайте госзакупок.

Согласно данным публикации, для посадки лунного корабля определён так называемый «район номер восемь «Оренбург», расположенный в 64 километрах к юго-востоку от одноименного города. В документе также приводятся координаты места, которое находится в Беляевском районе. В радиусе восьми километров от точки предполагаемой посадки пилотируемого корабля отсутствуют любые населенные пункты.

По планам в данном районе приземлиться корабль «Орёл» после возвращения с Луны и околоземной орбиты. На данном месте собираются построить посадочный комплекс и комплекс первичного обслуживания возвращаемого аппарата.

Согласно предварительным расчётам, «Орёл» начнет полеты к Луне в 2028 2030 годах. На околоземную орбиту пилотируемый корабль собираются направить уже в 2023 году, но без экипажа, а с экипажем - в 2025 году.