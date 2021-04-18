Вице-премьер Чехии допустил отказ в допуске России к тендеру на достройку АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Приписываемая спецслужбам России причастность к взрывам на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году может негативно сказаться на привлечении российских компаний к тендеру на строительство нового энергоблока атомной электростанции «Дукованы». Такое заявление сделал вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек.

«Поступила очень серьезная информация. Любое подобное деяние, если оно будет подтверждено, совершенно точно повлечет за собой последствия», - заявил министр промышленности Чехии.

Гавличек также напомнил, что решение об иностранных компаниях, которые будут привлечены к тендеру, правительство республики примет на основании информации, подготовленной спецслужбами по запросу Министерства внутренних дел Чехии. По его словам, чешская контрразведка и разведка длительное время настаивают на отстранении от конкурса российских компаний, утверждая, что они могут нести потенциальную угрозу национальной безопасности.

Разрешение на возведение нового энергоблока государственное управление по ядерной безопасности Чехии выдало в начале марта после пяти лет подготовки соответствующих документов. Разрешение было дано после изучения более чем 200 комплексных документов.

В конце марта правительство Чехии по предложению Минпромторга включило в число претендентов на участие в тендере российскую госкорпорацию «Росатом», французскую компанию EDF, американо-канадскую Westinghouse, а также южнокорейскую KHNP.

Напомним, днем ранее, 17 апреля, Чехия высылает из страны 18 российских дипломатов, и обвинила российских разведчиков в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году.