Российские банки поддержали инициативу ЦБ ограничивать онлайн-операции клиентов Фото: Александр ГЛУЗ

Российские банки поддержали инициативу Центробанка об ограничении по желанию клиентов онлайн-операции, однако некоторые игроки указываю на риски серьезных расходов на доработку такого функционала.

Ранее регулятор заявил, что будет прорабатывать об обязательстве банков по желанию клиентов ограничивать им ряд операций. Такая мера, как считают в Банке России, поможет гражданам защититься от мошенников, использующих метод социальной инженерии.

«Поддерживаем инициативы ЦБ, направленные на защиту граждан. У клиента могут быть различные причины для того, чтобы ограничить дистанционный доступ к своим счетам, и банк должен предоставить ему такую возможность», - приводит РИА Новости слова руководителя направления департамента розничного бизнеса Новикомбанка Евгений Гладилин.

Некоторые банки уже предоставляют своим клиентам подобную услугу. В частности, клиент может установить лимитные ограничения в рублях, как на снятие наличных, так и на покупки в целом. Кроме того, можно запретить операции в интернете и за рубежом.

Как писал сайт kp.ru, Минфин России разрабатывает меры по возврату переведенных мошенникам денег. В ведомстве рассчитывают, что принятые меры ограничат действия злоумышленников.