В США задержали женщину, угрожавшую убийством вице-президенту Камале Харрис

Камала Харрис Фото: REUTERS

В США полицейские задержали жительницу штата Флорида, которая ранее озвучивала угрозы убийства вице-президенту страны Камале Харрис.

Как передает телекомпания NBC, 39-летняя афроамериканка Нивиэн Фелпс, проживающая в Майами, в феврале этого года отправляла своему мужу, который отбывает тюремное заключение, видеозаписи и фотографии, содержащие угрозы убийства вице-президента США.

В заключении Секретной службы США отмечается, что женщина «заявляла о ненависти» в адрес американского лидера Джо Байдена, а также вице-президента Камалы Харрис. «В этих видео Фелпс также озвучивала заявления об убийстве вице-президента Харрис», - приводит телекомпания слова обвинения.

NBC уточняет, что Фелпс сомневалась в расовой принадлежности нового вице-президента, которая является темнокожей американкой ямайско-индийского происхождения.

Мать задержанной заявила, что ее дочь больна и не контролирует свои действия, в связи с чем обвинения должны быть сняты.

Газета The Miami Herald сообщает, что по итогам расследования Фелпс задержана. В случае признания виновной женщине грозит до пяти лет тюремного заключения.