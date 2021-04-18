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Политика18 апреля 2021 9:12

Львовский журналист пожаловался на нежелание украинцев воевать за родину

Как полагает журналист львовского издания, защищать Украину откажутся даже «патриоты»
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Львовский журналист пожаловался на нежелание украинцев воевать за родину

Львовский журналист пожаловался на нежелание украинцев воевать за родину

Фото: REUTERS

Граждане Украины не спешат записываться в армию, а в случае конфликта молодые люди предпочтут просто покинуть страну. Так считает журналист львовского издания Zaxid.net Станислав Безушко.

Журналист напомнил о случае с депутатом партии «Слуга народа» Анной Колесник, которая во время заслушивания доклада главкома Вооружённых сил Украины Руслана Хомчака отправила в мессенджере сообщение: «Нужно валить из страны».

По мнению Безушко, подобные устремления вполне отражают нынешнюю готовность украинского общества к вооруженному конфликту. «Есть те, кто может уехать прочь или знает, как это сделать быстро, есть те, что скажут: "война - это политические игры", а кто-то все-таки поедет защищать», - заявил он, отметив, что последних будет «значительно меньше».

Как полагает автор статьи, защищать родину откажутся даже «патриоты», а особенно молодые люди в возрасте до 30 лет, которые, по его словам, при возникновении военного конфликта сразу же уедут из страны.

Журналист заявил, что несколько недель назад сторонники легализации огнестрельного оружия говорили о защите Украины от «российского вторжения», однако, как он отметил, у военкоматов этих людей никто не заметил.

Безушко считает, что безопасность и целостность незалежной стали для многих политиков инструментами для достижения грязных целей. Что же касается всех уровней украинского общества, в пример журналист привел тех, кто избивает уличных музыкантов на улицах Львова за русский язык, то они якобы борются с Россией, но решительно не хотят ехать в Донбасс, поэтому, по его мнению, они просто занимаются пустословием.

Украинский кризис