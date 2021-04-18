США не планируют расширять программу подготовки украинских военных

США не cобираются расширять программу подготовки украинских военных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон не собирается расширять программу подготовки украинских военнослужащих. По словам представителя американских Военных сил майора Моники Комо, на Украине останутся существующие программы

«USEUCOM не известно о каких-либо просьбах из Украины о дополнительной подготовке с нашей стороны там; мы уже проводим постоянную подготовку с Украиной на регулярной основе», - приводит РИА Новости слова американского майора.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев просит Вашингтон расширить программу обучения украинских военных американскими инструкторами. В то же время США сообщили о возможности рассмотреть вопрос увеличения постоянного присутствия американских военных на Украине. На постоянной основе в незалежной присутствует 160 военнослужащих американского контингента.

Между тем, накануне по меньшей мере два военно-транспортных самолета Военно-воздушных сил США C-130J Hercules прибыли в Киев, незадолго до этого на Украину прибыли еще не менее трех американских военно-транспортных самолетов.