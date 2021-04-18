Китай перечислил варианты воссоединения с Тайванем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай будет стремиться к мирному воссоединению с Тайванем, но не исключает и другие варианты развития событий. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн, назвав воссоединение Поднебесной «неудержимым историческим процессом», которой не может помешать «никто, ни одна сила».

«Мы никогда не позволим Тайваню получить независимость. Мы готовы сделать все возможное, чтобы добиться мирного воссоединения», - заявил дипломат.

Как отметил замминистра, Пекин не обещает, что отказывается от других вариантов развития событий, однако подчеркнул, что тайваньский вопрос касается коренных интересов Китая, и именно поэтому у китайского правительства нет пространства для обсуждений и уступок.

Кроме того, Юйчэн заявил, что Китай выступает «решительно против любых официальных контактов между США и Тайванем, неважном на низком или высоком уровне». «США не нужно пытаться играть "тайваньской картой", это очень опасная карта», - добавил он.

Дипломант напомнил о принципе «один Китай – красная линия для Китая», подчеркнув, что Пекин «никогда не позволит пересечь» этот принцип.

Тайвань с 1949 года управляется бежавшими с материкового Китая остатками правительства Чан Кайши и Гоминьдана, которые ранее проиграли коммунистам. В 1991 году было объявлено о прекращении войны с Китайской народной республикой.