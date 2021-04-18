Экономист назвал условие, при котором у рубля откроется «второе дыхание» Фото: Артем ЛЕНЦ

«Второе дыхание» или укрепление рубля начнется только после адаптации к новым санкционным угрозам, как мнимым, так и явным. Такое мнение высказал эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер

Как считает экономист, на состояние рубля влияют как общемировые тренды валютного рынка, так и геополитическая ситуация, причем от последней, по его словам, зависит основной вектор движения, несмотря на относительно неплохую общеэкономическую ситуацию.

«Цены на нефть - выше 66 долларов за баррель, котировки газа штурмуют многолетние максимумы, отмечено ралли в металлах, а деловая и потребительская активность в стране восстанавливаются», - приводит агентство «Прайм» слова специалиста.

Зельцер добавил, что на сегодняшний день сложно строить какие-либо прогнозы в силу неопределенности ситуации как в экономике, так международной политике, но, по его мнению, «при спокойном внешнем фоне сильный рубль можно будет наблюдать осенью этого года».