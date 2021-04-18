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Здоровье18 апреля 2021 10:14

Россияне оценили идею введения бессрочного масочного режима

Чаще всего инициативу поддерживали жители Челябинска
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (43)Комментарии (43)
Россияне оценили идею введения бессрочного масочного режима

Россияне оценили идею введения бессрочного масочного режима

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большая часть россиян (64 процента) выступили против идеи введения бессрочного масочного режима в общественных местах, поддерживали такую инициативу только 15 процентов опрошенных. Такие данные приводит опрос SuperJob.

Как передает РБК, в исследовании приняли участие 1,6 тысячи представителей экономически активного населения во всех российских регионах.

Согласно приведенным данным, чаще всего бессрочный масочный режим поддерживали жители Челябинска (22 процента), Уфы и Красноярска (по 21 проценту). Респонденты указывали на то, что подобная мера позволила бы замедлить распространение любых инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Меньше всех поддерживают такую инициативу жители Новосибирска (15 процентов), Санкт-Петербурга (14 процентов) и Волгограда (10 процентов). В Москве за идею поддержали 18 процентов респондентов.

Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что объемы вакцинации от коронавирусной инфекции в России нарастают, это дает повод думать, что в ближайшее время ограничения по COVID-19 будут сняты.

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