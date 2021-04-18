Россияне оценили идею введения бессрочного масочного режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большая часть россиян (64 процента) выступили против идеи введения бессрочного масочного режима в общественных местах, поддерживали такую инициативу только 15 процентов опрошенных. Такие данные приводит опрос SuperJob.

Как передает РБК, в исследовании приняли участие 1,6 тысячи представителей экономически активного населения во всех российских регионах.

Согласно приведенным данным, чаще всего бессрочный масочный режим поддерживали жители Челябинска (22 процента), Уфы и Красноярска (по 21 проценту). Респонденты указывали на то, что подобная мера позволила бы замедлить распространение любых инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Меньше всех поддерживают такую инициативу жители Новосибирска (15 процентов), Санкт-Петербурга (14 процентов) и Волгограда (10 процентов). В Москве за идею поддержали 18 процентов респондентов.

Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что объемы вакцинации от коронавирусной инфекции в России нарастают, это дает повод думать, что в ближайшее время ограничения по COVID-19 будут сняты.