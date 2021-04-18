Новая Зеландия собирается полностью отказаться от табака к 2025 году Фото: Иван ВИСЛОВ

Новая Зеландия планирует полностью отказаться от табачных изделий к 2025 году.

Как передает The Guardian, правительство страны опубликовало план по борьбе с курением, согласно которому для постепенного ограничения на продажу сигарет рассматриваются меры по снижению уровня никотина в табачных изделиях, а также запрет на установку фильтров, введение фиксированной цены на табачную продукцию и ограничение числа специализированных магазинов.

Кроме того, в Новой Зеландии собираются запретить продажу табачных изделий гражданам, родившихся после 2004 года.

Кабмин заявил, что около 4,5 тысячи жителей Новой Зеландии умирают каждый год от связанных с курением болезней, и причиной каждой четвертой смерти от рака в стране становится курение.

Организации здравоохранения в Новой Зеландии поддержали инициативу правительства. «Табак - самый вредный потребительский продукт в истории, мы должны полностью отказаться от него», - заявил исполнительный директор Общества борьбы с раком Люси Элвуд.

Однако есть и те, кто раскритиковал идею, указав на банкротство небольших магазинов и расширение черного рынка табака. Как заявляют критики, снижение никотина в сигаретах приведет к тому, что потребители будут покупать больше табачных изделий, и соответственно тратить на это больше денег. Некоторые жители страны назвали такую идею вмешательством в частную жизнь.

Напомним, ранее на Гавайях рассматривали законопроект, предусматривающий постепенное повышение возраста продажи сигарет до 100 лет к 2024 году.