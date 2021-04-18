Блогер Джейк Пол победил нокаутом бывшего чемпиона Bellator Бена Аскрена

Джейк Пол Фото: Instagram.com

Американский блогер Джейк Пол победил техническим нокаутом бывшего чемпиона ONE FC и Bellator Бена Аскрена в главном бою на боксерском шоу Triller Fight Club.

Для блогера эта победа стала третьей в профессиональном боксе. Пол отправил Аскерна в нокдаун, после чего рефери принял решение остановить поединок.

В смешанных единоборствах (MMA) Бен Аскерн провел 21 бой. Впервые он вышел на бой 7 февраля 2009 года, победив техническим нокаутом американца Джоша Флауэрса. 2 марта 2019 года он дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), одержав победу над Робби Лоулером.

Ранее Реджис Прогрейс одержал победу над Иваном Редкачом из Украины. В шестом раунде украинец изобразил удар ниже пояса, упав на пол. Арбитры посчитали, что украинский боксер симулировал.