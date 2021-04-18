В Праге облили кетчупом стены российского посольства: семь человек задержаны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правоохранительные органы задержали в Праге семь человек, которые в ночь на воскресенье, 18 апреля, облили кетчупом стены, окружающие территорию российского посольства в Чехии. Об этом сообщил официальный представитель местной полиции Ян Данек, уточнив, что сейчас ведется расследование произошедшего.

«Полиция задержала семь граждан, которые в ночь на воскресенье облили стены посольства РФ кетчупом … Против них возбуждено дело об административном правонарушении», - сообщил представитель правоохранительных органов.

Задержанные заявили, что кетчуп должен был символизировать кровь погибших в 2014 году при взрыве склада боеприпасов в деревне Врбетице, расположенной в районе города Злин на востоке Чехии.

Как отмечается, стены российской дипмиссии уже очищены. Посольство России в Праге пока не комментирует произошедшие.

Напомним, днем ранее, 17 апреля, Чехия высылала из страны 18 российских дипломатов, и обвинила российских разведчиков в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году.