В России 18 апреля 2021 года выявлено 8 632 новых случая коронавируса

Общее количество инфицированных за все время пандемии в стране составляет 4 702 101 Фото: Светлана Макеева

В России за минувшие сутки выявили 8 632 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на воскресенья, 18 апреля 2021 года, общее число заразившихся COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 4 702 101 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие 24 часа случаи заражения зафиксировали в 83 российских регионах. Наибольшее число инфицированных выявили в Москве, где ежесуточный прирост заболевших составил 2252. Второе место по данному показателю за Санкт-Петербургом, где заразилось 695 человек. Тройку замыкает Московская область с 591 заболевшими.

Кроме того, за минувшие сутки зарегистрировали 389 летальных исхода, а выздоровели 7 391 человек. За весь период пандемии жертвами инфекции в стране стали 105 582 заразившихся, всего вылечились 4 326 780 пациентов, что составляет 92 процента от общего числа заболевших.