Франция вводит карантин для въезжающих из четырех стран Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во Франции вводится обязательный карантин для приезжающих из Бразилии, Аргентины, Чили и Южно-Африканской Республики. Ограничения начнут действовать с 24 апреля. Такое заявление сделала администрация премьер-министра республики Жана Кастекса.

В соответствии с новыми правилами, пассажирам из этих стран необходимо будет по прибытии во Францию пройти карантин сроком десять дней, а для выхода из помещения будут установлены определенные часы.

«Соблюдение карантина будет контролироваться в местах проживания прибывших полицией или жандармерией. При этом будут усилены штрафы в случае нарушения правил самоизоляции», - говорится в заявлении Матиньонского дворца.

Как отмечается, по прибытии во Францию все приезжающие обязаны представить справку о негативном тесте ПЦР на коронавирус, сделанном менее чем за 36 часов до приезда, а для того, чтобы покинуть французский аэропорт, пассажиры должны будут пройти антигенный тест.

Кроме того, сокращается список причин, по которым пассажиры из перечисленных стран могут прибыть во Францию. Свободно въезжать в республику из этих стран смогут лишь французские граждане, их супруги с иностранным гражданством и их дети, подобное разрешение также распространяется на жителей всех стран-членов Евросоюза и третьих стран, постоянно проживающих во Франции.

По последним данным, во Франции коронавирусной инфекцией заразились 5 321 168 человек, жертвами вируса стали 100 752 пациента. За последние сутки выявили 35 864 случая заражения.