Осенняя погода с дождем и мокрым снегом вернется в Москву 20 апреля 2021 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Идеальная погода вряд ли вернётся в Москву до конца текущего месяца, а уже в ближайший вторник, 20 апреля, москвичам стоит ждать возвращение осенней погоды с дождем и мокрым снегом. Такой прогноз ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, отметив, что, в последнюю декаду месяца выпадет ещё до 50 миллиметров осадков.

«По всей видимости, до конца апреля по-весеннему идеальной погоды мы вряд ли увидим, тем более что за последнюю декаду месяца в целом прогнозируется еще дополнительно до 40-50 миллиметров (осадков)», - приводит РИА Новости слова эксперта, уточнив, что такая погода «в рамках нормы всего месяца»

Напомним, в столице два дня подряд в Москве были побиты температурные рекорды. В минувший вторник, 13 апреля, был побит температурный рекорд, который держался в столице с 2008 года. Воздух в городе прогрелся до плюс 21,2. На следующий день, 14 апреля, температура обновила рекорд, державшийся с 1962 года. Воздух прогрелся уже до 21,5 градуса тепла. Однако позже синоптик предупредила о резких перепадах температур.