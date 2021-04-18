СК России предлагает регистрировать сирот в администрациях до выделения им жилья Фото: Олег Укладов

Следственный комитет РФ предложил предоставить регистрацию детям-сиротам в администрациях муниципальных образований до выделения им жилья.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, сиротам, которые еще не получили квартиру, негде зарегистрироваться, а это, в свою очередь влечет административную ответственность и невозможность получить пособия.

«При участии СК разработан проект изменений в федеральный закон, устанавливающий правовые основания для регистрации по месту жительства лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до предоставления им жилых помещений», - приводит ТАСС слова официального представителя СК РФ.

Еще одной проблемой в Следственном комитете РФ назвали интеграцию сирот в общество и социализацию. Петренко отметила важность научить их трудоустроиться, планировать бюджет, не стать жертвой мошенников и противостоять рискам противоправного поведения, а также обеспечивать сохранность предоставленного жилья и платить за квартиру.

По ее словам, некоторые сироты даже не знают о своих правах, льготах и привилегиях, которые положены им по закону, в том числе не в курсе о порядке получения жилья, квотах на образование и праве на социальную защиту от безработицы, а также бесплатной юридической помощи.

Представитель СК РФ сообщила, что председатель ведомства Александр Бастрыкин дал поручение руководителям территориальных следственных органов «на регулярной основе организовать разъяснительную работу с ребятами из незащищенной категории граждан».