ФСБ сообщила детали планировавшегося в Белоруссии переворота

ФСБ Белоруссии сообщила детали планировавшегося в стране переворота Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали разграбить и присвоить имущество белорусского лидера Александра Лукашенко.

Как сообщал Центр общественных связей ФСБ, в Москве были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович и белорусский политолог Александр Федута, которые планировали организовать военный переворот в Минске 9 мая. В эту же группу, по данным КГБ Белоруссии, входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, который был задержан на территории республики.

Как рассказывается в эфире программы «Вести недели» на канале «Россия 1», который показал кадры оперативной съемки ФСБ, генералов из числа подозреваемых позвали в корчму на Садовом Кольце и разместили в вип-комнате. Федута с Зенковичем сразу сообщили, что их цель - убийство Лукашенко.

Кроме того, они собирались занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение, добиться полного отключения энергосистемы Белоруссии с целью затруднения действий силовых ведомств и правоохранительных структур, блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН.

«Как минимум 30 человек еще... должны быть интернированы буквально в первый час …. Исполняющий обязанности премьера автоматически становится исполняющим обязанности президента, поэтому он должен быть интернирован», - заявил Федута.

По данным следствия, к подготовке переворота подозреваемые планировали привлечь националистов из Украины.

Как заявили подозреваемые, им необходимо было по меньшей мере пять лет для трансформации общества и государства. По их словам, после военного мятежа и убийств Белоруссия должна стать инкубатором для "выращивания демократии" по опыту Польши.

«Потому что, если сейчас провести выборы, то у нас вместо Лукашенко выберут Лукашенко. И будет то же самое еще на 25 лет», - заявил Зенкович на встрече.