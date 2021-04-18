ВОЗ назвала ситуацию с коронавирусом в мире тревожной Фото: REUTERS

Тенденции роста уровня заболеваемости коронавирусной инфекции и смертности от COVID-19 в последние недели носят тревожный характер. Такое заявление сделала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Согласно данным ВОЗ, по состоянию на 12 апреля, во всем мире выявлено 135 646 617 случаев заболевания коронавирусом и 2 930 732 летальных исходов. Как писал сайт kp.ru, в организации также сообщили, что число случаев заражения коронавирусом в мире растет седьмую неделю подряд, среди заболевших смертность растет четвертую неделю подряд.

«Прошлая неделя была четвертой по количеству новых случаев за одну неделю. Это тревожные тенденции, поскольку мы продолжаем видеть влияние появления вариантов вируса, отмены ограничительных мер и несправедливого внедрения вакцины между странами», - отметила представитель ВОЗ.

Вуйнович сообщила, что ВОЗ по-прежнему рекомендует уделять первоочередное внимание оценке рисков и мерам безопасности при международных поездках.

Представитель организации отметила, что ситуация с выявлением новых, «вызывающих обеспокоенность» вариантов коронавирусной инфекции быстро развивается. «ВОЗ рекомендует, чтобы любые меры, введенные для ограничения их распространения, пересматривались с течением времени и базировались на эпидемиологической ситуации и условиях», - подчеркнула она.