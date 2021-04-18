Китай признал неизбежность конкуренции с США Фото: REUTERS

Конкуренция между Пекином и Вашингтоном неизбежна, однако она должна быть здоровой. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн.

Замглавы внешнеполитического ведомства назвал США и КНР двумя крупнейшими мировыми экономиками, которые должны находить общий язык и урегулировать свои отношения. По его словам, именно поэтому Пекину не нравится подход Вашингтона, который видит в Китае только «серьёзного конкурента».

Тем не менее, как отметил Юйчэн, Китай отметил определённые положительные сдвиги при приходе президента США Джо Байдена.

«В настоящее время стороны на рабочем уровне начали активную работу по реализации достигнутых соглашений по итогам состоявшегося диалога», - заявил дипломат в интервью Associated Press, опубликованном на сайте МИД КНР.

По его мнению, это может помочь наладить отношения двух стран, потому что Вашингтон и Пекин «несут особую ответственность перед всем миром». Замминистра также призвал США избегать конфронтации, особенно искусственно создаваемой.