Пушков предсказал итоги возможной встречи Путина и Байдена

Алексей Пушков Фото: Иван МАКЕЕВ

У встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена не самые лучшие перспективы. Такой прогноз дал сенатор Алексей Пушков, отметив, что неясно, какую пользу может принести такие переговоры.

Как отметил член Совета Федерации, в истории отношений Москвы и Вашингтона случались успешные, нейтральные, и даже провальные саммиты. Так, к неудачным он отнес переговоры Никиты Хрущева и Джона Кеннеди в Вене в 1961 году, следствием которых стал Карибский кризис. По его словам, оба лидера были недовольны друг другом и в итоге не смогли найти общий язык. При этом, как он считает, у них не было той изначальной антипатии, которую Байден испытывает к Путину.

Пушков полагает, что глава Белого дома при встрече с российским коллегой попытается прочитать ему нотацию и разговаривать с позиции силы. Сенатор предостерег американского лидера от подобных действий во избежание «нового варианта Карибского кризиса» из-за Украины.

«У Байдена эти ноты проскальзывают уже сейчас. Из этого ничего не выйдет: Путин на давление не поддастся (вспомним неудачную попытку Обамы надавить на Путина по Сирии в 2013 году в Лох-Эрне, на последнем саммите "большой восьмерки")», - написал Пушков в своем Telegram-канале, уточнив, что, если президент США пойдет по такому пути, встреча не будет успешным, а может стать провальной.

Напомним, в ходе состоявшегося 13 апреля телефонного разговора Байден предложил Путину провести встречу в ближайшие месяцы в третьей стране. Позже в Кремле сообщили, что Вашингтон предложили провести встречу глав государств в одной из европейских стран.