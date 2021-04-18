Умер Black Rob, американский рэпер

Black Rob Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На 52-м году жизни в США скончался рэпер Роберт Росс, известный под псевдонимом Black Rob. О смерти певца сообщил бывший менеджер артиста Марк Карри.

«Роб скончался около часа назад. Не знаю, с чего начать, но благодарю всех за пожертвования», - написал бывший менеджер рэпера в обращении на своей странице в Instagram.

Как отметил Карри, в последнее время хип-хоп сообщество «пыталось помочь Россу встать на ноги» и сравнил ситуацию с гибелью рэпера DMX.

Рэпер умер в больнице в Атланте. Ранее в интернете появилось видео с просьбой помочь Россу с оплатой счетов за лечение.

Как уточняется, причиной смерти певца называется почечная недостаточность.

Признание в музыкальной культуре Black Rob получил после релиза хита Whoa, который был выпущен в 2000-х годах.