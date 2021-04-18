В "Спартаке" прокомментировали информацию о возвращении тренера Валерия Карпина в клуб

Валерий Карпин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов отреагировал на сообщение о том, что Валерий Карпин вошел в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера футбольного клуба.

«Чем ближе к окончанию сезона, тем длиннее будет шорт-лист с подачи журналистов», — приводит комментарий Фетисов издание «Спорт-Экспресс».

Ранее Матч ТВ со ссылкой источник, заявил, что в руководстве московского «Спартака» рассматривают вариант с возвращением в клуб бывшего главного тренера клуба Валерия Карпина. По данным источника, специалист находится в шорт-листе кандидатов на главный пост в команде, а сегодня футбольный клуб ищет замену нынешнему главному тренеру Доменико Тедеско, который объявил, что не планирует продлевать свой контракт с «красно-белыми» по истечении нынешнего сезона.

Напомним, на сегодняшний день Валерий Карпин возглавляет «Ростов». Он работает с клубом с 2017 года, а в прошлом сезоне подписал новый контракт сроком на пять лет. В «Спартака» тренер работал в период с 2009 по 2014 год, и дважды привел клуб к серебряным медалям чемпионата России.