Парламент Сирии назначил президентские выборы на 26 мая 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выборы президента пройдут в Сирии 26 мая. Об этом в воскресенье, 18 апреля, сообщил председатель Народного совета (парламент) республики Хаммуда Сабаг, уточнив, что прием документов на выдвижение кандидатур начнется в понедельник, 19 апреля.

«Прием документов на выдвижение кандидатур в Высшем конституционном суде начнется 19 апреля и будет продолжаться десять дней - по 28 апреля», - приводит его слова агентство SANA

Как уточнил Сабаг, народное волеизъявление состоится в судьбоносный для страны момент, когда сирийская армия противостоит террористам «на поле брани». По его словам, в этих условиях долг каждого гражданина страны «состоит в том, чтобы воспользоваться своим конституционным правом», приняв участие в президентских выборах «для срыва заговоров», которые направлены против Сирии.

Отмечается, что на территории дипмиссий выборы начнутся с 20 мая, с 07.00 до 19.00 по местному времени.

Напомним, по конституции 2012 года один человек не может занимать должность президента более двух сроков подряд. Для действующего сирийского лидера Башара Асада выборы 2021 года являются вторыми после принятия новой редакции главного закона страны, то есть для него предстоящий семилетний срок в случае победы будет последним. Его президентские сроки до обновления конституции не учитывались.