Россия примет решение о выходе из МКС с 2025 года после обследования станции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия проведет техническое обследование Международной космической станции (МКС), после чего примет решение о выходе из проекта с 2025 года, о чем предупредит своих иностранных партнеров.

Как заявили в аппарате вице-премьера Юрия Борисова, сроки существования станции давно истекли, а состояние МКС оставляет желать лучшего. В сообщении заявления, что в последнее время все чаще поступает сообщения о технических неисправностях.

«Чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, необходимо провести техническое обследование станции. И по итогам принимать решение и честно предупреждать партнеров», - передает ТАСС сообщение, сделанное в аппарате.

Как заявил Борисов в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин», в планах у России создание своей национальной космической станции.

«МКС серьезно устарела, и в правительстве предлагают заранее поговорить с иностранными партнерами … И честно их (международных партнеров) предупредить о выходе из МКС с 25 года», - добавил он.