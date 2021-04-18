Чехия планирует рассекретить документ о взрывах в Врбетице Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Чехии рассмотрит в понедельник, 19 апреля, документ о ситуации вокруг инцидента на складе боеприпасов чешской деревне Врбетице в 2014 году, и, вероятнее всего, рассекретит его. Такое заявление сделал премьер-министр республики Андрей Бабиш.

«Документ … обсудит правительство, я хочу, чтобы он был рассекречен. Общественность должна иметь об этом представление», - заявил премьер-министр.

Как отметил Бабиш, данный документ он уже получил от Службы безопасности и информации (контрразведка) в минувшую пятницу, 16 апреля, в 16.54, примерно в это же время документ попал в руки первого вице-премьера и главы Министерства внутренних дел Чехии Яна Гамачека.

Напомним, днем ранее, 17 апреля, в Чехии сообщили о высылке из страны 18 российских дипломатов, и обвинили российских разведчиков в причастности к взрывам на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году.

Сегодня, 18 апреля, республика заявила о намерении обсудить инцидент в Врбетице на встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС в понедельник, 19 апреля. Бабиш отмтеил, что уже проинформировал о произошедшем председателя Европейского совета Шарля Мишеля.