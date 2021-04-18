Украинский посол попросил Германию предупредить Россию о последствиях "агрессии"

Посол Украины попросил Германию предупредить Россию о последствиях "агрессии" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Украины в Германии Андрей Мельник попросил Берлин предупредить Россию о последствиях возможной "агрессии".

Как пишет Frankfurter Allgemeine, заявление было сделано на фоне роста напряжения с Москвой. Помимо этого, Мельник пригрозил России судом за "военные преступления", полным политическим эмбарго и перекрытием инвестиций.

- Мы ожидаем, что правительство ФРГ публично предъявит президенту Путину краткое и понятное предупреждение, а также наглядно обрисует все болезненные последствия нового военного вторжения, — заявил Мельник.

Ранее Андрей Мельник призвал Германию помочь Киеву в укреплении обороноспособности и модернизации армии. По его мнению, Германия как "четвертый крупнейший экспортер оружия в мире должна отложить все отговорки и наконец поддержать Украину, с тем чтобы укрепить ее обороноспособность и модернизировать вооруженные силы". Также украинский посол обвинил Россию в стягивании военных сил к границе с Украиной и подготовке к атаке.