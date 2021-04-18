Партия социалистов Молдавии потребовала отставки президента из-за заговора

Молдавская партия социалистов потребовала отставки президента из-за заговора Фото: REUTERS

Крупнейшая в Молдавии Партия социалистов потребовала отставки президента Майи Санду, обвинив ее в антиконституционном заговоре.

- Партия социалистов считает, что Майя Санду лично участвовала в антинациональном и антиконституционном заговоре против нашей страны и ее народа. Мы требуем отставки Майи Санду и проведения досрочных выборов президента Республики Молдова, — написал лидер партии Игорь Додон у себя в Facebook.

Также социалисты выразили недоверие нынешнему составу Конституционного суда. Они потребовали отставки трех членов суда вместе с председателем Домникой Маноле. По мнению социалистов, члены суда посодействовали узурпации власти в стране, приняв решение, позволяющее Санду распустить парламент.

В конце 2020 года молдавский парламент одобрил сокращение президентских полномочий Санду. Из-под ее подчинения были выведены Служба информации и безопасности Молдавии. Теперь спецслужбами будет заведовать парламент страны. Соответствующий законопроект был одобрен сразу в двух чтениях.