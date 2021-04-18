Бывший президент Эстонии предложил запретить россиянам въезд в ЕС

Экс-президент Эстонии предложил запретить россиянам въезд в ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес потребовал запретить гражданам России въезд в страны Евросоюза.

- Вероятно необходим временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах. До вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с Евросоюзом. Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. На кону безопасность Европы. Хватит, — написал он у себя в Twitter.

Он признал, что запрет ударит по рядовым россиянам, но назвал такую меру неизбежной.

Ранее эстонский министр иностранных дел Эва-Мария Лииметс заявляла, что Москва и Таллин должны вести двусторонний диалог, несмотря на разногласия. Она отметила, что Россия и Эстония — соседи, а между странами хорошо ведется повседневное сотрудничество, включая пограничное и культурное и другое.