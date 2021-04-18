Песков назвал условие для участия Путина в саммите Байдена

Дмитрий Песков назвал условие для участия Владимира Путина в саммите Джо Байдена Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение об участие российского лидера Владимира Путина в саммите президента США Джо Байдена по климату примут после анализа вопросов по организации мероприятия.

В Кремле начали получать ответы только в последние несколько дней.

- Нам надо проанализировать сначала вводные о том, как он будет проходить, кто будет выступать, как, в какой очередности, что будет считаться итогом, кто будет председательствовать, — сообщил Песков в эфире телеканала "Россия 1".

Пресс-секретарь подчеркнул, что сначала нужно тщательно проанализировать ответы перед окончательным решением.

Ранее сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение американского президента Джозефа Байдена провести двусторонний саммит с Россией. В первую очередь, по словам Пушкова, идея саммита связана с эскалацией конфликта на востоке Украины, последствия которого могут отразиться и на позициях американской стороны.