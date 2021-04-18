Владимира Путина пытались отговорить от опасных увлечений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президента России Владимира Путина пытаются отговорить от опасных увлечений. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".

- Иногда бывает — пытаются, конечно, отговорить, но он последователен вот в этих хобби, — сказал Песков, вспомнив о морской прогулке к китам на Камчатке и о полете со стерхами.

Также пресс-секретарь рассказал, что Путин любит уединенный отдых в Сибири. Также президенту нравится отдыхать на Дальнем Востоке, в Сочи и Крыме.

Напомним, в марте 2020 года, российский президент Владимир Путин и глава Минобороны страны Сергей Шойгу провели выходные в одном из регионов Сибири. В тайге глава государства и министр катались на вездеходе и совершали пешие прогулки.Сообщается, что министр обороны также показал главе государства свою мастерскую, где он занимается изготовлением различных поделок из сухой древесины.