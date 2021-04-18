Госдеп опроверг причастность США к заговору против Лукашенко

В Госдепартаменте опровергли причастность США к заговору против Александра Лукашенко Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Представитель Госдепартамента США назвал "абсолютно ложными" заявления о причастности Соединенных Штатов к попыткам устранить президента Белоруссии Александра Лукашенко.

- Мы видели сообщения в государственных СМИ России о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его непосредственные утверждения об этом в СМИ. Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным, — приводит слова представителя Госдепа ТАСС.

В осенью прошлого года Александр Лукашенко заявил, что в организации беспорядков в Белоруссии виноваты Соединенные Штаты Америки. По его мнению, если Республика не выдержит происходящего и рухнет, то следующей "жертвой" США будет Россия. Также он рекомендовал российским властям "не расслабляться" и тщательно следить за ситуацией в своей стране.