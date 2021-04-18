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Общество18 апреля 2021 17:29

Познер заявил, что не считает Пушкина русским писателем

Он отметил, что поэт имел "прививку от русской тоски"
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Познер заявил, что Александр Пушкин — нерусский писатель

Владимир Познер заявил, что Александр Пушкин — нерусский писатель

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что не считает Александра Пушкина русским писателем.

- Да, он прекрасно чувствовал и описывал русского человека, но для меня нерусскость Пушкина — именно в радостном свете, который излучает его мастерство, в позитиве каком-то, который русскому автору — северному, мрачному — не очень присущ, — написал он на своем сайте.

Познер отметил, что сам Пушкин считал себя русским, но при этом имел "прививку от русской тоски".

Он добавил, что взял бы интервью у писателя, и предположил, что беседа проходила бы трудно, так как Пушкин был очень сложным человеком, а порой и очень злым.

Ранее Владимир Познер заявил, что уровень жизни людей связан с преобладающей религией. Он отметил, что принятие православия князем Владимиром можно считать "одной из величайших трагедий для России".