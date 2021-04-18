В США рассказали, сколько военных останутся в Афганистане после 11 сентября 2021 года

В Соединенных Штатах рассказали, сколько военных останутся в Афганистане после 11 сентября Фото: REUTERS

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, какое количество военных останется в Афганистане после 11 сентября.

- Я могу сказать, что США достигли цели, которая была поставлена в начале операции в Афганистане. Она заключалась в том, чтобы разобраться с теми, кто напал на нас 11 сентября (2001 года), — сообщил Салливан в эфире телеканала CNN.

Он отметил, что после вывода войск из Афганистана останется военный контингент только для охраны посольства в стране.

- Военное присутствие США в Афганистане сохранится только для охраны посольства, — сообщил Салливан.

Он добавил, что Вашингтон "будет стремиться к тому, чтобы сохранить дипломатическое представительство, которое располагает собственным элементом обеспечения безопасности".

Ранее президент США Джо Байден объявил, что США начнут окончательный вывод войск из Афганистана 1 мая 2021 года. Он заявил, что американские военнослужащие и союзники по НАТО выйдут из Афганистана до 20-й годовщины террористической атаки на США 11 сентября.