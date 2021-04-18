Минздрав ведет переговоры о внесении вакцины "Спутник V" в список ВОЗ

Минздрав России ведет переговоры о завершении внесения вакцины "Спутник V" в список ВОЗ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министерство здравоохранения России ведет переговоры о завершении процедуры внесения российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в список препаратов, одобренных Всемирной организацией здравоохранения. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

- Мы также ведем переговоры со Всемирной организацией здравоохранения о завершении включения в список препаратов ВОЗ, одобренных для использования в чрезвычайных ситуациях в сфере общественного здравоохранения, — сообщил Мурашко.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в России ожидают завершения регистрации вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" во Всемирной организации здравоохранения и Евросоюзе. Она сообщила, что спрос на российскую вакцину "Спутник V" растет в Евросоюзе в геометрической прогрессии, и Москва надеется, что рассуждения в Еврокомиссии об отсутствии необходимости в централизованных закупках не скажется на регистрации вакцины в Европе.