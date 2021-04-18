США предупредили Россию о последствиях, если Навальный умрет в тюрьме

США пригрозили России последствиями, если Навальный умрет в тюрьме Фото: REUTERS

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что для России будут последствия, если блогер Алексей Навальный скончается в колонии.

Он отметил, что власти России несут ответственность за все, что происходит с Навальным, и будут "привлечены к ответственности международным сообществом".

- Что касается конкретных мер, которые мы могли бы принять, мы рассматриваем множество различных возможностей заставить их заплатить, на данном этапе я не буду публично говорить о них, но мы сообщили, что будут последствия, если Навальный умрет, — заявил Салливан в эфире телеканала CNN.

Ранее сотрудникам полиции Покрова Владимирской области, у стен колонии №2, где отбывает срок блогер Алексей Навальный, пришлось разгонять незаконный митинг, участниками которого были журналисты CNN. Поводом для этой незаконной акции стали жалобы Навального в социальных сетях. В них он требовал доставить ему из Москвы личного врача, так как у него болит нога и спина.