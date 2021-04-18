Главы МИД стран ЕС обсудят дело Навального 19 апреля 2021 года

Министры иностранных дел стран ЕС обсудят дело Навального Фото: REUTERS

Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят дело блогера Алексея Навального 19 апреля 2021 года. Об этом рассказал глава немецкого МИД Хайко Маас.

- На завтрашней встрече в Брюсселе министры иностранных дел ЕС также обсудят ситуацию с Навальным, — цитирует Мааса агентство France-Presse.

Напомним, 2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы отменил Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настояла ФСИН, по словам которой, Навальный неоднократно нарушал условия испытательного срока.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что для России будут последствия, если блогер Алексей Навальный скончается в колонии. Он отметил, что власти России несут ответственность за все, что происходит с Навальным, и будут "привлечены к ответственности международным сообществом".