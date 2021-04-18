Более 100 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Египте

В Египте более 100 человек пострадали при сходе поезда с рельсов Фото: REUTERS

В египетской провинции Калюбия поездов сошел с рельсов, в результате чего пострадало 109 человек.

- Египетская прокуратура начала расследование гибели восьми пассажиров и ранения еще 109 человек в результате схода поезда с рельсов в воскресенье в провинции Калюбия к северу от Каира, — гласит сообщение местного издания Al Arabiya.

Также сообщается о восьми погибших. С рельсов сошли восемь вагонов. Известно, что причиной происшествие стало значительное превышение скорости.

Ранее на востоке Тайваня сошел с рельсов пассажирский поезд. Уточняется, что сход состава с рельсов произошел, когда поезд въезжал в горный туннель на территории уезда Хуалянь. Отмечается, что в восьми вагонах поезда находилось более 350 пассажиров.Телеканал CCTV Asia Pacific на своей странице в Twitter сообщил, что погибли по меньшей мере четыре человека, около 20 пострадали.