Во Франции не исключили новых санкций из-за ситуации с Навальным

В МИД Франции не исключили новых санкции из-за ситуации вокруг Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан не исключил, что Евросоюз введет новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Глава французского МИД отметил, что власти Франции чрезвычайно обеспокоены ухудшением состояния блогера.

- Мы уже принимали меры в ЕС, которые Россия критиковала. Мы приняли меры против конкретных людей, которые были связаны с этим (арестом Навального). Это уже значительные санкции, но могут последовать и другие, — заявил Ле Дриан в эфире телеканала France 3.

Министр отметил, что это не помешает продолжить диалог с Россией.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что для России будут последствия, если блогер Алексей Навальный скончается в колонии. Он отметил, что власти России несут ответственность за все, что происходит с Навальным, и будут "привлечены к ответственности международным сообществом".