МИД Украины направит в российское посольство ноту о выдворении дипломата

Украинский МИД направит в российское посольство ноту о выдворении дипломата Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что в понедельник посольству России направят ноту о выдворении старшего дипломата.

Ранее украинский МИД сообщил, что старший дипломат российского посольства в Киеве должен покинуть страну в течении 72 часов, начиная с 19 апреля. Такие меры предприняты после задержания украинского консула в Санкт-Петербурге.

- Его фамилия Черников. И соответствующая нота будет направлена российскому посольству завтра утром, — сообщил Енин в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия высылает украинского консула, задержанного ФСБ в Санкт-Петербурге при получении закрытой информации. В российском ведомстве решительно заявили, что прибывание консула Украины в РФ больше не желательно. Он должен покинуть Россию в течении 72 часов, начиная с 19 апреля.