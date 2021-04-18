На Тайване произошли два сильных землетрясения

В Тайвани произошли два мощных землетрясения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в воскресенье, 18 апреля, в Тайване. Об этом сообщила местная сейсмологическая служба.

Подземные толчки были зафиксированы в 22:11 по местному времени. Их эпицентр находился на восточном побережье, почти в 20 километрах от города Хуалянь, а очаг залегал на глубине 15 километров. Через три минуты после этого было зафиксировано еще более мощное землетрясение магнитудой 6,2. Его эпицентр находился в том же районе.

Колебания почвы ощущались на территории уездов Илань, Хуалянь, Наньтоу, Чжанхуа, Тайчжун, Мяоли и других города. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее на севере Сахалинской области произошло землетрясение магнитудой 4,2. Подземные толчки ощутили жители пяти сел Тымовского района. В пресс-службе регионального МЧС России уточнили, что подземные толчки ощутили жители сел Ясное, Красная Тымь, Кировское, Зональное и Молодежное.