"Авангард" победил 4:1 в первой игре финала Кубка Гагарина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хоккеисты омского "Авангарда" одержали победу в первом матче финальной серии Кубка Гагарина 2021. ЦСКА был повержен со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

В составе омского "Авангарда" шайбы на счет счет записали Егор Чинахов (16-я минута), Кирилл Готовец (31), Рид Буше (52) и Илья Каблуков (58). А вот у ЦСКА единственный точный бросок - отличился Андрей Локтионов (42). ЦСКА в конце матча, отметим, выпустил на лед шестого полевого игрока. Но пропустил четвертую шайбу в свои пустые ворота от Ильи Каблукова.

Отметим, что в регулярном чемпионате команды провели два матча и оба раза ЦСКА одержал победу. Дома - 4:2, а в гостях - 4:1. ЦСКА в четвертый раз играет в финале Кубка Гагарина, пропустив лишь сезон 2018/2019. Высшее достижение омичей - два участия в финальной серии в сезонах 2011/2012 и 2018/2019.

Второй матч финальной серии Кубка Гагарина пройдет послезавтра, 20 апреля, на льду московского ЦСКА. "Авангард" после первой встречи выигрывает 1-0 в этой серии.