У посольства РФ в Чехии произошла стычка сторонников и противников России

У российского посольства в Чехии произошла стычка сторонников и противников России Фото: REUTERS

Возле здания посольства России в Праге прошел митинг в поддержку решения властей Чехии выслать 18 российских дипломатов. Мероприятие закончилось стычкой сторонников и противников РФ.

Собрание было организовано гражданской группой "Миллион мгновений", на призыв которой откликнулось 100 человек. Они принесли с собой плакаты и транспаранты, оскорбляющие российскую власть.

Почти сразу после этого к зданию подошли 10 сторонников России, один из которых попытался выступить, однако у него вырвали микрофон. Между сторонниками и противниками РФ произошла стычка, которую пресекли бойцы спецназа полиции.

Сотрудники правоохранительных органов призвали разойтись участников акции. Также был задержан один из присутствующих.

В субботу, 17 апреля, власти Чехии сообщили о высылке из страны 18 российских дипломатов из-за взрыва боеприпасов, случившегося ещё в 2014 году. Все это время шло следствие и вот результат: по версии местных спецслужб, за происшествием якобы стоит военная разведка России.