МИД РФ пообещало ответить Чехии на высылку дипломатов

В министерстве иностранных дел РФ пообещали ответить Чехии на высылку дипломатов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия в ближайшее время озвучит ответные меры на высылку российских дипломатов из Чехии

- Давайте не будем забегать вперед, впереди рабочая неделя. Важно было четко ответить на подобные шаги, а конкретная прикладная реализация этого решения ждет их, я думаю, в ближайшее время, — заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос о том, насколько жесткими будут ответные меры.

Напомним, 17 апреля чешские власти сообщили о высылке из страны 18 российских дипломатов из-за взрыва боеприпасов, случившегося ещё в 2014 году. Местные спецслужбы считают, что за происшествием якобы стоит военная разведка России. По мнению властей Чехии, российские спецслужбы организовали серию взрывов на местах хранения военной техники и амуниции в деревне Врбетице, которая произошла в октябре-декабре 2014 году.