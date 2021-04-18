На Украине возбудили уголовное дело против главы Минюста

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против министра юстиции страны Дениса Малюськи. Его подозревают в незаконном завладении предприятием.

- Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного противоправного завладения предприятием министром юстиции Денисом Малюськой, — пишет агентство "Украинские новости" со ссылкой на НАБУ.

Сообщается, что 19 февраля директор предприятия "Новая топливная компания" обратился в НАБУ с заявлением о совершении преступления. В заявлении говорилось, что министр юстиции, его первый заместитель и их подчиненные совершали противоправные действия с целью завладеть имуществом компании и других 19 субъектов хозяйствования.

Денис Малюська занимает пост министра юстиции Украины с августа 2019 года. Тогда же он отказался от мандата президентской партии "Слуга народа". Ранее занимал должность консультанта по развитию частного сектора Группы Всемирного банка.